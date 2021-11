Genève : Une fondation sociale déjoue une attaque en ligne

La FASe a été victime d’une tentative de hacking le 18 octobre. Elle est parvenue à éviter le cryptage de ses données.

La Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) a été victime d’une tentative de cyberattaque le 18 octobre, a révélé «Le Courrier». Les pirates ont agi via son serveur mail dans le but de crypter ses fichiers, afin sans doute de demander une rançon par la suite. La FASe a réussi à déjouer l’opération en déconnectant tout son système. Une fois ceci fait, elle a constaté plus de mille tentatives de connexion par minute. Les collaborateurs n’ont pas eu accès à leurs mails durant deux jours, ni aux fichiers pendant une semaine.