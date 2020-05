Suisse

Une fondation veut aider l’OMS à long terme

Une fondation pilotée par un ancien chef de l’OFSP veut lever environ 2,9 milliards de francs «dans les 3 à 4 prochaines années» pour soutenir l’OMS sur la durée.

«Nous compléterons le financement de l’OMS. Nous ne pensons pas que nous remplacerons ce que les Etats membres et d’autres donateurs font», dit-il dans un entretien à Keystone-ATS. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) «a besoin du soutien politique et financier de ses membres», explique-t-il.

Washington accuse l’OMS et son chef Tedros Adhanom Ghebreyesus d’avoir mal piloté la réponse internationale à la pandémie et d’être trop proche de Pékin. Interrogé sur le scénario d’une compensation des coupes d’Etats membres, M. Tedros a dit à la presse que la Fondation «n’a rien à voir avec les problèmes récents de financement».

Centaines de millions de francs

Avant même les annonces américaines, la pandémie avait accéléré les efforts pour attirer de l’argent du secteur privé et des citoyens. Un Fonds de réponse solidaire, lancé par l’OMS et une fondation suisse, a attiré plus de 210 millions de dollars en deux mois et demi.