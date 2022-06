Afrique : Une force régionale mise en place pour mettre fin au conflit en RDC

La RDC est confrontée depuis plusieurs mois à un regain de tension dans l’est du pays après la résurgence de la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23).

Les affrontements entre le M23 et l’armée congolaise (photo) ont entraîné la fuite de milliers d’habitants vers l’Ouganda voisin.

Les dirigeants d’Afrique de l’Est se sont accordés lundi sur la mise en place d’une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat.

«Les chefs d’État ont indiqué que la force régionale devrait, en coopération avec l’armée et les forces administratives de RDC, chercher à stabiliser et assurer la paix en RDC», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «Les chefs d’État ont demandé qu’un cessez-le-feu immédiat soit appliqué et que la cessation des hostilités débute immédiatement», a poursuivi la présidence kényane.