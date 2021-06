Royaume Uni : La Ford Escort de Lady Di vendue aux enchères à un musée

Le cadeau de fiançailles de la princesse Diana offert par le prince Charles en 1981, une berline gris clair devenue propriété d’une fan de la royauté, a été vendue à un musée.

Le véhicule, qui porte toujours son immatriculation et sa peinture d’origine, et affiche 83’000 miles au compteur (environ 134’000 km), a été vendu ce mardi lors d’une vente aux enchères en ligne par la maison d’enchères Reeman Dansie, située à Colchester (est de l’Angleterre), pour 52’640 livres (67’000 francs suisses), TVA et prime d’achat comprises. Il avait été estimé dans une fourchette de 30’000 à 40’000 livres (entre 38’000 et 50’000 francs).