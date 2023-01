Une forêt funéraire va fleurir à Bienne.

Bienne (BE) : Une forêt funéraire va fleurir dans la cité seelandaise

«En collaboration avec des spécialistes en ingénierie forestière et environnementale, la Ville de Bienne aménage une forêt funéraire. Les personnes défuntes pourront à l’avenir trouver leur dernier repos sur un terrain forestier, à l’est du cimetière de Madretsch», annonce la cité bernoise sur son site internet. Lors des inhumations, seules les cendres du défunt seront ensevelies dans la forêt et les tombes ne seront pas identifiées.

Durant l’été 2023

Les travaux concrets pour la réalisation de la forêt funéraire devraient avoir lieu d’ici le troisième trimestre 2023 alors que les premiers aménagements sont imminents. «Les responsables du cimetière de Madretsch ont minutieusement clarifié avec des spécialistes externes la faisabilité du projet ainsi que la façon de le réaliser. Une démarche proche de la nature a été choisie. L’objectif premier est de ne pas nuire à la forêt dans toute sa diversité d’espèces d’arbres et de plantes, avec ses lichens rares, ses coléoptères et ses oiseaux. Les anciennes chênaies et hêtraies doivent être protégées et préservées. Des travaux forestiers ciblés et délicats seront menés à cet effet», peut-on lire sur le communiqué.