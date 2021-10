Genève – Une formation anti-violence obligatoire pour entraîneurs

C’est un hasard de calendrier, mais un hasard qui fait sens: alors que se déroule depuis lundi le procès pénal du «match de la honte» , qui, en juin 2018, avait fini en rixe géante et ultra-brutale , les autorités et l’association cantonale genevoise de football (ACGF) présentaient ce mardi un arsenal de mesures destinées à endiguer la violence dans le football amateur genevois. Soit le résultat de réflexions précisément entamées au lendemain d’un épisode qui a fait office d’électrochoc pour le milieu et les politiques, et qui a débouché sur des états généraux. La mesure phare du programme consiste en une formation obligatoire pour tous les entraîneurs.

La répression fonctionne

Tous les acteurs ont en effet vite réalisé que sur le plan de la répression, tant pénale que sportive, les outils existaient déjà: si les violences font l’objet de plaintes, la justice les réprime (preuve en est le procès); il en va de même des sanctions footballistiques: les débordements physiques et verbaux donnent lieu à de longues suspensions , ayant d’ailleurs été sensiblement alourdies au cours des dernières années. «Le dispositif existe, il est appliqué, et l’ACGF n’est pas laxiste», a résumé son président Pascal Chobaz, qui en a profité pour enjoindre tous ceux qui se sentaient agressés sur ou au bord d’une aire de jeu à déposer plainte.

Coaches formés à la médiation

Une aide pour les dirigeants

Identifier les matches à risque

Un poste de délégué fair-play par match sera créé, attribué à l’entraîneur de l’équipe recevante. Il officiera, selon un cahier des charges travaillé durant le module de formation, à «mettre de l’huile», soit à offrir des conditions d’accueil susceptibles d’empêcher l’atmosphère de s’alourdir. Les autorités ont enfin prévu de créer une charte éthique, afin de nantir les clubs d’un support leur permettant d’aborder le sujet de la violence avec leurs membres; et une campagne de communication autour des terrains a été déployée depuis lundi. Dans un second temps, les autorités et l’ACGF prévoient d’instaurer des rencontres régulières entre les clubs et les arbitres. Enfin, elles souhaitent mettre en place un protocole pour que les clubs collaborent mieux avec les services sociaux et ceux de police, notamment en identifiant en amont les matches à risque.