Genève : Une formation ChatGPT pour les enseignants bat des records

Avec ses capacités de rédaction, l’outil d’intelligence artificielle ChatGPT, lancé en novembre et créé par OpenAI, fascine et effraie à la fois. Le service écoles-médias du Département de l’instruction publique (SEM) a pris les devants. Il dispensera une formation continue la semaine prochaine à ce sujet, révèle la «Tribune de Genève». Plus de 100 personnes se sont déjà inscrites. Un record si l’on en croit les dires d’Eric Vanoncini, formateur et enseignant de philosophie au secondaire II. D’habitude, «ces formations continues du mercredi drainent en moyenne une dizaine d’enseignants». En attendant, Eric Vanoncini conseille aux professeurs d’aller tester ChatGPT pour comprendre son fonctionnement et ainsi potentiellement reconnaître son style à l’avenir, si des élèves venaient à l’utiliser.