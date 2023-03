Zurich : Une formation contre le «néofascisme» pour les fonctionnaires

Les nouveaux mouvements d’extrême droite ont un nouveau visage et ne se présentent plus comme leurs prédécesseurs, explique en substance une élue socialiste. Des spécialistes doivent aider les employés municipaux à reconnaître ces stratégies et à les combattre, selon elle. Cette sensibilisation devrait concerner principalement les domaines de la police, du travail social et de l’éducation.