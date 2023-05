Genève: Une formation pour «sensibiliser» les élus au management

Le projet a été mené sous l’égide du département de Nathalie Fontanet (à droite). Sa mise sur pied faisait partie des recommandations du rapport Fonjallaz, qui avait fustigé, en 2021, le management de Pierre Maudet (les deux élus sont photographiés, ici, en 2018). LMS – C. Bonzon

Les sept conseillers d’État élus le 30 avril disposent tous d’une solide expérience de direction, à la tête d’une collectivité publique ou d’une entreprise. Et pourtant… Pour la première fois, il leur sera proposé une «sensibilisation» au management, a révélé lundi la RTS.

Ce projet est né des échanges entre la conseillère d’État Nathalie Fontanet, chargée des Ressources humaines, l’Office du personnel de l’État (OCE) et l’Union des cadres de l’administration (UCA), explique cette dernière, qui le soutient «sans réserve». Sollicités, tant l’élue que l’office n’ont pas souhaité faire de commentaire. Tout au plus apparaît-il que l’idée émane du Conseil d’État et que l’OCE est chargé de la mettre en œuvre – mais ses contours ne sont pas encore définis.

«Le management ne relève pas de la fonction» d’élu

Pour l’UCA, fournir une «information» aux élus sur ce thème se justifie, car «le management d’équipe ne relève pas directement de la fonction d’un conseiller d’État». Elle explique qu’il «ne relève pas d’un magistrat élu d’exercer une fonction managériale et de s’inscrire dans le micromanagement. Cette tâche concerne le secrétariat général et les cadres du département.» Bref, les cadres estiment que le rôle du conseiller d’État «est d’avoir une vision», et celui des fonctionnaires «de la mettre en œuvre». L’UCA estime ainsi qu’«un rappel des bonnes pratiques en matière de gouvernance d’un département sera toujours utile».

En filigrane, les manières de Pierre Maudet

Selon l’UCA, le projet a émergé lorsqu’il a été constaté des mises en œuvre «très variées», selon les départements, de la nouvelle stratégie RH de l’État présentée en septembre 2020. Intitulée «travailler autrement», elle repose sur cinq principes: autonomie, confiance, collaboration, responsabilisation et résultats. Ce serait une volonté d’unifier les pratiques qui aurait présidé à la mise sur pied de cette formation, affirme le syndicat des cadres – et non les manières de Pierre Maudet lors de son passage au Département de l’économie, qui lui avaient valu d’en être évincé par ses pairs.

L’auditeur recommandait une «sensibilisation»

Pour rappel, fin octobre 2020, un «diagnostic RH» avait constaté la grande souffrance au travail des collaborateurs de Pierre Maudet, précipitant sa démission. Ce constat avait été validé en mars 2021 par un rapport de l’ex-juge Jean Fonjallaz, qui faisait état d’un management particulièrement autoritaire, brutal et intrusif, l’élu ayant choisi d’exercer un contrôle direct sur ses subalternes, sans passer par le filtre du secrétariat général. Et justement, la création d’une telle «sensibilisation» figurait dans les recommandations du second rapport.

«Réducteur» de tout ramener à Pierre Maudet

L’UCA, elle, estime que le projet de formation a «tout au plus été renforcé par les turbulences dans ce département et dans d’autres», comme celui de l’Instruction publique. Ainsi, «il serait réducteur d’affirmer que tout ce qui se fait dorénavant en matière de gestion RH à l’État se réfère à M. Maudet», jugent les cadres, qui soulignent que «la diabolisation» du management passé de l’élu de retour aux affaires «ne concourt pas à instaurer un climat de départ et des conditions de travail rassurantes dans son futur département».