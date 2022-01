Genève – Une formation qui tord le cou aux stéréotypes sur le couple

Un certificat en conjugalités et parentalités, lancé en 2020 par Couple+ et la Haute École de travail social, rencontre un vif succès auprès des professionnels romands.

Le but de ce cursus est que les experts proposent des consultations adaptées à tout type de communauté. Getty Images/iStockphoto

«On vit dans une société où toutes les normes sont bousculées. Qu’est-ce qu’un couple? Qu’est-ce qui définit le fait d’être parent? Le lien du sang, l’éducation?» relève une Fribourgeoise qui a bénéficié d’une nouvelle formation en «ConjugalitéS et ParentalitéS», à Genève. Créé en 2020 par la Haute École de travail social (HETS) et Couple+, la Fédération romande et tessinoise des services de consultations de couples, ce cursus postgrade s’adresse à tous les professionnels en contact avec des familles et des couples et aux personnes qui, comme Léa, souhaitent poursuivre des études dans le domaine du conseil conjugal.

Une formation sans tabou

L’objectif de ce diplôme, reconnu en Europe, est de dépoussiérer les notions de couple et de parentalité. «Ça nous tenait à cœur de les remettre au goût du jour. Cela signifie parler de l’arrivée d’un enfant dans un couple de même sexe, des identités de genre, des violences conjugales (celles faites aux hommes également), des familles recomposées, de l’adoption. On voulait vraiment une formation sans tabous», explique Serge Guinot, responsable de ce CAS (ndlr: Certificate of Advanced Studies).

Parfait exemple de la nécessité de revoir ces questions: la votation du 26 septembre dernier où les Suisses ont accepté le mariage pour toutes et tous, une nouveauté «qui sera intégrée dans la prochaine formation en avril».

Des situations toujours plus complexes

«C’est essentiel d’être au courant des enjeux actuels. Les situations sont toujours plus complexes. On le voit dans l’expérience pratique. Il faut donc continuer à s’informer et à se former», explique Chantal Valenzuela, référente pour la formation à Couple+ .

Bien que délivrée au bout du lac, le cursus est ouvert à toute la Suisse romande et au Tessin. Sa première édition a rencontré un vif succès. «Tous les cantons romands étaient représentés. Il y avait même un Tessinois et des habitants du Jura bernois. Les plus jeunes avaient la trentaine et les plus âgés étaient proches de la retraite», se souvient l’ancienne élève. Pour cette infirmière en reconversion, le CAS lui a permis de «remettre en question des acquis, de déconstruire certains préjugés et d’être au final plus objective».

Travailleurs sociaux, infirmiers, sages-femmes, professionnels de la petite enfance ou encore psychologues, les profils des participants sont aussi très variés. Cette formation pluridisciplinaire «pourrait même être intéressante pour des personnes dans le domaine juridique, comme des avocats en droit de la famille», suggère Chantal Valenzuela.

Être en couple en 2022

«On a mis des «s» partout dans le titre du diplôme afin de mettre en évidence la pluralité. La conjugalité s’exprime de différentes manières. À trois, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Peu importe. Le cœur de la question, c’est le lien qui lie ces personnes», souligne Isabelle Jurien de La Gravière, responsable du centre de formation continue à la HETS de Genève.

«Le but est d’avoir une pratique qui n’exclut personne, relève Chantal Valenzuela. Faire en sorte que tout le monde sente qu’il va être entendu et compris en consultation. La communauté LGBTQI+, par exemple, partage les mêmes tracas que tous les couples, mais fait aussi face à d’autres défis tels que la stigmatisation, le rejet. Il faut donc être sensibilisés à ces similitudes et ces différences afin de pouvoir mieux soutenir les couples. On voit progressivement plus de demandes de la part de la communauté. Et plus nous sommes formés à l’accueillir, plus elle consulte.»