Football

«Une formule pertinente à 12, c'est compliqué»

Alexandre Rey, l'ancien buteur de Sion, Servette et Xamax, se penche sur la décision des clubs de ne pas modifier le format de la Super League.

Alexandre, une Super League à dix, ça vous évoque quoi?

Ça dépend de quel oeil on observe cette décision. Sportivement, je pense que les spectateurs n'ont pas trop à se plaindre. Avec une lutte à trois voire quatre équipes en haut de tableau, une bataille qui concerne autant de clubs en bas, on vit une saison franchement plaisante. C'est la garantie du format à dix équipes, d'ailleurs: il se passe presque toujours quelque chose.

Mais...

Mais cette réalité est rendue possible au détriment de la sérénité économique des clubs. On doit être l'un des championnats, voire le championnat, où les équipes se retrouvent le plus en danger de relégation. 20% d'entre elles tomberont potentiellement à la fin de la saison. C'est énorme. Beaucoup de discussions ont lieu autour de ce barrage depuis longtemps, sans qu'une formule idéale n'ait vraiment pu être trouvée pour l'instant.

Comme souvent dans ces cas-là, où les zones d'ombre sont nombreuses au moment du vote, le statu quo l'a emporté.

Ce n'est pas une surprise. La première motivation des clubs, c'était la renégociation des droits TV. En gardant la formule intacte, on sait où on va et ce qu'on propose. Et quelque part, peut-être aussi que les clubs ont préféré se partager le gâteau à dix plutôt qu'à douze.