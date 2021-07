Conjoncture - «Une forte remontée des taux hypothécaires reste très improbable»

Tirer parti de la variation des taux

Négocier au bon moment

Réserver son taux à l’avance peut être une bonne idée pour les preneuses et les preneurs d’hypothèque qui s’attendent à une remontée des taux ou qui souhaitent clore ce dossier le plus vite possible. En règle générale, cette opération est gratuite lorsque le taux est fixé entre trois et six mois à l’avance. Certaines banques permettent même de fixer le taux jusqu’à 24 mois avant le versement de l’hypothèque, moyennant un surcoût appelé forward. Mais attention: une fois le taux fixé, les preneuses et les preneurs d’hypothèque ne peuvent plus bénéficier d’une baisse des taux.