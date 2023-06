Jason Derulo a dépensé une fortune pour la fête de son fils

Quand on aime, on ne compte pas. Le 8 mai 2023, le fils unique de Jason Derulo fêtait ses 2 ans et son célèbre papa n’a pas hésité à dépenser une petite fortune pour que le petit garçon vive la fête de ses rêves. Invité de l’émission de radio «The Kyle & Jackie O Show», celui dont les chiens robots danseurs font peur a évoqué la somme que la petite sauterie lui avait coûtée.