Francfort (All) : Une foule agressive attaque la police

La police de la ville de Francfort, en Allemagne, a annoncé que des policiers avaient été attaqués samedi soir par une foule de 500 à 800 personnes, sans raison apparente.

Samedi à Francfort, vers 22h45, des gens ont commencé à lancer des pierres, des bouteilles et des oeufs sur une voiture de police qui passait. Très vite, les affrontements sont devenus violents, et une foule de 500 à 800 personnes «ne respectant pas les consignes concernant le coronavirus» s’est retrouvée à assaillir à coups d’oeufs et de bouteilles le commissariat principal de la ville, a expliqué la police dans un communiqué publié dimanche.