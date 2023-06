La Mecque: Une foule de fidèles pour le rituel de la lapidation de Satan

«Je suis très heureux, mais je suis épuisé», affirme Sobhi Said, un employé égyptien de 56 ans après avoir prié toute la journée de mardi sur le mont Arafat, autre étape cruciale, sous une température atteignant les 48 degrés Celsius. Le rituel de la lapidation a viré plusieurs fois au drame par le passé, notamment en 2015, lorsqu’une bousculade gigantesque a fait 2300 morts, la pire tragédie de l’histoire du grand pèlerinage, le hajj.

Fluidité des mouvements

Depuis, le lieu a été aménagé avec des couloirs en béton et des ponts pour assurer la fluidité des mouvements de foules. Une structure de sept étages a été érigée pour permettre aux pèlerins de jeter les cailloux, ramassés la veille dans la plaine de Mouzdalifa, où ils ont passé la nuit à la belle étoile.

Les fidèles doivent ensuite se diriger vers la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sacrée de l’islam, pour un dernier tour de la Kaaba, structure cubique noire vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier, marquant la fin du grand pèlerinage.

Fête du sacrifice

Le rituel de la lapidation coïncide avec l’Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde en souvenir du sacrifice qu’avait failli accomplir Abraham en voulant immoler son fils, avant que l’ange Gabriel ne lui propose in extremis de tuer un mouton à sa place, selon la tradition. À cette occasion, les pratiquants égorgent une bête, en général un mouton, et offrent une partie de la viande aux nécessiteux.

Le roi Salmane d’Arabie saoudite, gardien de deux des trois lieux les plus saints de l’islam, a pris en charge les dépenses pour la fête du sacrifice de 4951 pèlerins dans le besoin venus de 92 pays, a indiqué la chaîne publique saoudienne Al-Ekhbariya. Le roi a par ailleurs adressé ses vœux aux fidèles à La Mecque, priant Dieu d’apporter «bien-être et prospérité à notre pays, aux musulmans et au monde».