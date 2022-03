Israël : Une foule massive aux funérailles du «Prince de la Torah»

La figure phare du judaïsme, Chaïm Kanivesky est décédé vendredi à l’âge de 94 ans. On craint des débordements aux funérailles.

Les autorités attendent jusqu’à un million de personnes pour ces funérailles et ont demandé au reste de la population d’éviter les déplacements dans le centre du pays dimanche par crainte de bouchons de circulation. Déjà, samedi soir, après le shabbat, un journaliste de l’AFP a vu des centaines d’autocars se masser à Jérusalem pour faire la navette entre la ville sainte et les funérailles à Bnei Brak.

La police israélienne a indiqué avoir déployé 3.000 officiers, en plus de paramilitaires par crainte de débordement en marge des funérailles, voire d’affaissement de toitures où des fidèles pourraient se masser pour suivre les funérailles, moins d’un an après la tragédie du Mont Méron.

Evoquant un des plus grands rassemblements de «l’histoire d’Israël», le directeur général de la Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué que des centaines de secouristes étaient déjà dimanche sur le qui-vive et appelé les participants aux funérailles «à ne pas monter sur des clôtures, des toitures ou les feux tricolores, et à garder les enfants sous supervision et boire de l’eau».