Actualisé 03.05.2020 à 17:44

Œuvres caritatives

Une fragile communauté ébranlée par le confinement

Derrière le magasin de seconde main Emmaüs se trouvent une vingtaine de «cabossés de la vie», qui dépendent de ses revenus. La situation est électrique pour eux comme pour ceux qui les encadrent.

de Pauline Rumpf

Emmaüs

Au milieu des villas, non loin de la gare du LEB d’Etagnières, se trouve une maison parfaitement comme les autres, qui abrite toutefois une communauté singulière et hétéroclite: celle des «compagnons d’Emmaüs » . Ces 22 hommes, arrivés ici après diverses galères, sont nourris, logés et blanchis grâce aux recettes du magasin de seconde main attenant. En échange, ils le font tourner et participent aux tâches quotidiennes de la vie commune . «Ça nous permet de voir des gens et de se sentir utiles», déclare Thierry, vétéran de l’armée française mais aussi de la communauté. «On a tous un rôle au magasin, à la cuisine ou au nettoyage. Moi, cet endroit m’a sauvé, après ce que j’ai vu et vécu. On est tous passés par une certaine sorte de misère, on a besoin de ne pas vivre seuls. Alors cet isolement, c’est dur, les clients nous manquent.»

Très connue pour son service de ramassage et de revente d’objets usagés, l’association Emmaüs trouve pourtant sa première raison d’être dans ce lieu d’«accueil inconditionnel» pour «cabossés de la vie, passés entre les mailles du filet de la société», selon les mots de Julien Stern, coresponsable d’Emmaüs Etagnières. Ce dernier tient les cordons de la bourse, qu’il voit se vider à grande vitesse depuis la fermeture du magasin pour cause de coronavirus à la mi-mars. «Les salaires des employés sont payés grâce au chômage partiel, mais les gars accueillis ici touchent toujours un petit pécule, 150 fr. par semaine, et ne peuvent pas arrêter de se nourrir.»

Olivier et Ali assurent la subsistance des compagnons, désormais avec des moyens limités. RMF

La nourriture, c’est la mission d’Olivier, devenu compagnon il y a 7 ans à la suite d’un divorce douloureux et de problèmes d’addiction. «À la cuisine, on bosse à flux tendu pour dépenser le moins possible. On ne fait plus de réserves, à part de PQ. On doit s’inventer magiciens pour faire avec ce qu’on a!» Le cuistot autodidacte était approvisionné quotidiennement par Table Suisse avec les invendus des magasins, mais avec les achats massifs des Suisses ces dernières semaines, les restes se font rares, et le ravitaillement n’est plus qu’hebdomadaire.

«On perd des milliers de francs chaque semaine, s’inquiète Julien Stern. On est mal à l’aise de demander de l’argent aux gens, car ce sont déjà eux qui nous font vivre en nous donnant leurs vieux objets. Mais la situation devient préoccupante, d’autant plus qu’on sait que la réouverture, si possible le 11 mai, s’accompagnera de nombreux frais en masques et autres mesures pour respecter les consignes sanitaires.» Un onglet «donations» a donc fait son apparition sur le site, et quelques recettes ont pu être réalisées en ligne via l’outil de vente de Facebook. Par ailleurs, les dons en nature promettent d’affluer dès la reprise des opérations, d’autant plus que beaucoup de Suisses ont profité du confinement pour trier leurs affaires et trépignent de pouvoir s’en débarrasser (lire encadré). De leur côté, les compagnons semblent espérer la reprise moins pour s’assurer un argent de poche que pour la perspective de reprendre le travail et de retrouver les habitués du magasins.

Le magasin est plein à craquer, mais vide de ses clients. RMF