Amérique latine

Une Française de 7 ans disparue au Paraguay

La mère et le beau-père de la fillette sont incarcérés dans le cadre de l'enquête menée par la police paraguayenne.

«La recherche de Juliette s'est transformée en cause nationale», a affirmé le vice-ministre de la Sécurité, Carlos Altenburger. «Nous y consacrons notre meilleure équipe». Quelque 200 policiers, militaires et pompiers, aidés de chiens étaient ainsi mobilisés pour ces recherches vendredi autour du domicile de la fillette, à Emboscada, petite ville proche de la capitale Asuncion.

La mère n'a pas alerté la police

Juliette L., surnommée «Yuyu», est la fille de Stéphane L., Français de 37 ans qui s'est séparé de la mère il y a un an. La fillette a disparu le matin du 15 avril, avec deux chèvres qu'elle appréciait et qu'elle était allée voir dans une ferme. Les deux caprins ont été retrouvés à 10 km de là, mais pas Juliette.

L'enquête porte sur une éventuelle séquestration ou un homicide. La mère, Lilian Z., 33 ans, et son compagnon, Reiner O., 55 ans, ont été interpellés le 5 mai pour ces crimes et pour manquements à leur obligations parentales. Les recherches doivent se poursuivre ce week-end, avec plus de chiens et de moyens technologiques, a indiqué le parquet.