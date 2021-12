Syrie – Une frappe américaine transforme le séjour d’une famille en cauchemar

«Qu’avons-nous fait pour que l’avion nous bombarde?»

Les autres membres de la famille avaient des blessures à des degrés divers des plus légères aux plus graves. Dans la maison familiale, l’épouse d’Ahmad, Fatima Qarqouh, 47 ans, est allongée dans une chambre modeste, où elle peine à respirer, à bouger et même à parler. Sur son visage, des caillots de sang et des points de suture. Ses pieds plâtrés sont maintenus par des fils de fer. Elle ne s’est pas encore remise de l’horreur de la tragédie: «Qu’avons - nous fait pour que l’avion nous bombarde, mes enfants et moi?» lâche-t-elle avec colère: «Certes, personne n’est mort, mais nous sommes grièvement blessés et nous avons perdu notre voiture.»