Mali : Une frappe française a tué 19 civils lors d’un mariage

Alors que l’armée française avait assuré avoir uniquement touché des djihadistes lors d’une frappe en janvier, au Mali, un rapport affirme que des civils ont aussi été atteints.

Une enquête des Nations unies conclut qu’une frappe aérienne conduite par l’armée française au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage, et non pas seulement des jihadistes, comme l’a soutenu Paris jusqu’alors, selon un rapport consulté par l’AFP.

«Enquête indépendante»

La Minusma «recommande» aux autorités maliennes et françaises de diligenter «une enquête indépendante, crédible et transparente». Elle préconise d’examiner les processus préalables aux frappes, voire de les modifier. Elle recommande aussi aux Français et aux Maliens de chercher à établir les responsabilités et d’octroyer le cas échéant une réparation aux victimes et à leurs proches.