Syrie : Une frappe israélienne fait deux blessés

Samedi, deux civils ont été blessés par un tir de l’armée israélienne. Le raid a été mené depuis la mer Méditerranée.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), une ONG disposant d’un vaste réseau de sources en Syrie, il s’agit «d’entrepôts qui abritaient auparavant des élevages et que le Hezbollah utiliserait désormais pour y stocker des armes et à des fins commerciales».

Des centaines de frappes

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l’armée syrienne, des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés du régime syrien. L’État hébreu commente rarement ses frappes contre la Syrie mais affirme qu’il ne laissera pas l’Iran étendre son influence aux frontières d’Israël.

Le mois dernier, l’aviation israélienne a bombardé l’aéroport de Damas situé dans le sud de la capitale syrienne, endommageant les bâtiments et mettant les pistes d’atterrissage hors service. Selon l’OSDH, les missiles israéliens ont ciblé des dépôts appartenant au Hezbollah libanais et à des forces iraniennes près de l’aéroport en plus de la seule piste encore en service de l’aéroport.