Guerre en Ukraine : Une frappe russe fait une vingtaine de morts près de Kharkiv

Des tirs d’artillerie russes ont fait, jeudi, au moins 21 morts et 25 blessés dans la localité de Merefa, près de la ville assiégée de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine. Une école touchée.

«Des militaires russes ont procédé à des tirs d’artillerie sur la ville de Merefa, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kharkiv, vers 3h30 (2h30 en Suisse) ce jeudi matin. Une école et un centre culturel ont été détruits. Vingt et une personnes ont été tuées et 25 blessées, dont dix sont dans un état grave», a annoncé le Parquet de la région de Kharkiv sur son compte Facebook.