États-Unis : Une fraude à une aide anti-Covid a rapporté 240 millions de dollars

Aux États-Unis, 47 personnes, originaires de l’État du Minnesota, ont été poursuivies pour avoir participé à une fraude massive à un plan d’aide liée à la pandémie de Covid-19, d’un montant total de 240 millions de dollars (un peu plus de 230 millions de francs). «Les mises en accusation d’aujourd’hui mettent en lumière le complot manifeste mis en place pour voler de l’argent public, prévu pour soutenir les enfants en difficulté, dans ce qui représente jusqu’ici le pire système de fraude découvert dans le cadre d’un plan d’aide lié à la pandémie», a déclaré, mardi, le directeur du FBI, Christopher Wray.

Voitures de luxe, immobilier commercial et résidentiel…

La fondatrice et directrice exécutive d’une organisation d’aide à l’enfance, Feeding Our Future, fait partie des personnes poursuivies, l’ONG ayant ouvert plus de 250 sites de distribution de nourriture aux enfants dans l’ensemble du Minnesota durant la pandémie. «Ces sites prétendaient servir des repas pour des milliers d’enfants chaque jour», ajoute le communiqué, gonflant dans les faits volontairement ses chiffres en utilisant de faux noms d’enfants.