Les sénateurs vont siéger toute leur 2e semaine de session en admirant une fresque en l’honneur des femmes. En effet, le président du Conseil des Etats Alex Kuprecht a inauguré ce 8 mars, un trompe-l’oeil de l’artiste vaudoise Camille Scherrer de la fresque originale de la salle et qui représente la Landsgemeinde d’Obwald du XVIIe siècle. Il a été imprimé sur des rectangles de tissu tendus sur des cadres en aluminium.

L’idée de cette oeuvre a été lancée par trois sénatrices, expliquent les services du Parlement dans un communiqué . «Un air de fête» – c’est son nom – reprend la composition de l’image historique «tout en rendant hommage avec humour aux 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse, précisent-ils.

Ses six tableaux, soit un de plus que la fresque historique de la Chambre des cantons, sont exposés dans les arches des tribunes de spectateurs, inoccupées en raison des mesures sanitaires. «Le regard pourra ainsi aller de la fresque réalisée lors de la construction du Palais du Parlement par Albert Welti et son ami Wilhelm Balmer, à sa réinterprétation par l’artiste designer d’Ollon».