Genève

Une fresque pour les 75 ans de la Charte de l’ONU

Il aura fallu près d’un mois à l’artiste Saype pour réaliser l’oeuvre qui va égayer le parc du Palais des Nations pendant quelques semaines au moins.

Pionnier du lien entre art de rue et landart, Guillaume Legros, dont le nom d'artiste est une contraction entre «Say» et «Peace» (dire la paix), cherche à contribuer par l'art à une société plus collaborative qui regarde «les solutions plutôt que les problèmes».

Parc du Plais des Nations

Ce Français marié à une Suissesse et qui réside en Suisse romande a été approché par le chef de Présence Suisse Nicolas Bideau pour l'oeuvre écologique de 6000 m2, offerte pour témoigner de l'attachement de la Suisse au multilatéralisme et aux Nations Unies.

Trois jours pour finaliser l’oeuvre

«Dans ce genre de crise, on doit être encore plus solidaire», dit l'artiste. «Il fallait dans cette oeuvre que le message soit plus large que le Covid», dit-il. Mais également «le plus neutre possible pour éviter de froisser quelqu'un».