Des personnages au regard vide, la tête basse, se dessinent sur un mur du quartier de Plainpalais. Cette fresque en devenir est autant un appel à l’aide qu’une main tendue. Réalisée par l’artiste genevoise Amikal pour être ensuite déclinée en photos et dessins, elle constituera le support d’une campagne de prévention du suicide des jeunes, dès le mois prochain sur le web principalement, initiée par Malatavie. Cette consultation des HUG propose un accueil en unité de soins, une orientation des patients, mais aussi une ligne téléphonique 7j/7 et 24h/24. Celle-ci comporte une particularité: les répondants sont tous des praticiens (psychologues, infirmiers ou médecins spécialisés) qui peuvent ensuite opérer un suivi thérapeutique et prendre en charge les personnes qui ont composé le 022 372 42 42.