Objectif Lune : Une fuite détectée à quelques heures du décollage de la fusée de la Nasa

Getty Images via AFP

Le baptême de l’air de la fusée SLS, la plus puissante du monde, est programmé mercredi depuis la Floride à 01 h 04 du matin heure locale (07 h 04 en Suisse), avec une fenêtre de tir possible de deux heures. La météo au centre spatial Kennedy était coopérative, avec des conditions favorables à 90%.

Les opérations de remplissage de la fusée avec son carburant cryogénique -- plus de 2,7 millions de litres d’hydrogène et de d’oxygène liquides -- ont commencé dans l’après-midi mardi.

Cinquante ans après la dernière mission Apollo, ce vol test non habité, qui fera le tour de la Lune sans y atterrir, doit permettre de confirmer que le véhicule est sûr pour un futur équipage. Le programme Artémis doit envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Le but est d’y établir une présence humaine durable pour préparer un voyage vers Mars.