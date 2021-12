Espace : Une fusée russe transportant un milliardaire japonais a décollé

Mercredi, une fusée Soyouz a décollé avec deux touristes de l’espace japonais. Elle doit rejoindre la Station spatiale internationale.

Yusaku Maezawa , âgé de 46 ans et qui a fait fortune dans la mode en ligne, son assistant Yozo Hirano et le cosmonaute russe Alexandre Missourkine ont décollé à 8h38 (heure suisse) comme prévu, a constaté une journaliste de l’AFP. Les deux touristes spatiaux japonais séjourneront 12 jours dans le segment russe de la station orbitale.

Ce secteur des vols touristiques, dans lequel la Russie a perdu du terrain face aux sociétés privées américaines, notamment SpaceX, connaît un regain d’intérêt et constitue une potentielle manne financière. Le vol doit dans la capsule spatiale doit durer six heures, avec un arrimage attendu au segment russe de l’ISS à 14h41.

Cent tâches à accomplir

Avant cela et pendant de longues semaines, lui et son assistant se sont préparés à la Cité des étoiles, ville construite près de Moscou dans les années 1960 pour former des générations de cosmonautes. Sept personnes se trouvent actuellement à bord de l’ISS, dont deux Russes et un Japonais.