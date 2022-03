Projet féministe - Une vulve dans l’espace

«Aidez-nous à lutter pour l’égalité des sexes grâce à cette fusée révolutionnaire.» Cet appel a été lancé le 22 février dernier par le collectif féministe allemand «Wer braucht feminismus?» (qui a besoin du féminisme?) sur ses réseaux sociaux et la plateforme change.org. But de l’opération? Récolter 500’000 signatures pour que le projet puisse être pris en considération par l’Agence spatiale européenne et que le «Vulva Spaceship» ait une chance de voir le jour.