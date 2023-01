États-Unis : Une fusillade a fait plusieurs victimes près de Los Angeles

Selon le «Los Angeles Times», la fusillade est survenue peu après 22h samedi (7h du matin, dimanche, en Suisse) et des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées plus tôt dans la journée pour les festivités du Nouvel-An chinois, prévues sur deux jours et qui comptent parmi les plus importantes en Californie du Sud.