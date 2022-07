Berne : Une fusillade à Niderbipp (BE) fait un mort

«Nous dormions et avons soudain entendu des cris», raconte une riveraine. La police serait ensuite arrivée et aurait bouclé la rue. Les voisins n’ont pas reçu d’informations plus précises. Un autre riverain parle d’un «bruit sourd» et d’un homme qui criait «non, non».