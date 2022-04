Etats-Unis: Une fusillade dans le métro de New York fait au moins 13 blessés

États-Unis : Une fusillade dans le métro de New York fait au moins 13 blessés

Selon les médias américains, l’attaque se serait produite mardi matin dans une station de Brooklyn, bondée à l’heure de pointe. Des engins explosifs ont été retrouvés.

Une fusillade dans le métro de New York, dans le quartier de Brooklyn, ont fait au moins 13 blessés mardi matin et des «engins explosifs non déclenchés» ont été retrouvés, a indiqué un porte-parole des pompiers. L’attaque aurait frappé la station de Sunset Park, selon la chaîne Fox 5.