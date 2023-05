Pakistan: Une fusillade dans une école fait sept morts

Cinq enseignants et deux ouvriers ont été abattus jeudi, au Pakistan, dans l’attaque d’une école, un incident lié aux tensions confessionnelles entre musulmans sunnites et chiites, ont été annoncés par la police et des responsables du gouvernement. «Lorsque les deux assaillants sont entrés (dans l’école), ils ont identifié les chiites et les ont isolés avant d’ouvrir le feu», a affirmé à l’AFP Muhammad Imran, le chef de la police du district de Kurram ( nord-ouest).