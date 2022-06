Etats-Unis: Une fusillade en pleine rue fait au moins trois morts à Philadelphie

États-Unis : Une fusillade en pleine rue fait au moins trois morts à Philadelphie

Samedi soir, peu avant minuit, une fusillade a eu lieu dans une rue de Philadelphie, dans l’est des États-Unis. Plusieurs tireurs ont fait usage d’armes à feu dans la foule, selon la police.

Trois personnes ont été tuées et onze autres blessées, samedi soir, lors d’une fusillade dans une rue bondée de Philadelphie, grande ville du nord-est des États-Unis, dans l’État de Pennsylvanie, a annoncé la police. «Quatorze personnes, à notre connaissance, ont été touchées par des tirs et hospitalisées», a déclaré aux journalistes l’inspecteur D.F. Pace. «Trois de ces personnes, deux hommes et une femme, ont été déclarées mortes après leur arrivée dans les hôpitaux, à cause de multiples blessures par balle.»