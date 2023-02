États-Unis : Une fusillade fait au moins un mort au Carnaval de La Nouvelle-Orléans

Dans la grande ville de la Louisiane, une parade costumée a été endeuillée dimanche soir. Il y a également quatre blessés, dont une fillette, et un tireur a été arrêté.

La police de La Nouvelle-Orléans a arrêté un tireur, mais elle cherche à savoir s’il y en a un second.

Aux États-Unis, une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées lors d’une fusillade le long d’un parcours de parade du Mardi Gras, le Carnaval de La Nouvelle-Orléans, dimanche soir. Un suspect est en détention, a déclaré la police. «Nous avons trouvé deux armes sur les lieux et appréhendé ce que nous pensons être un tireur», a déclaré Hans Ganthier, chef adjoint de la police de la grande ville de Louisiane, cité par CNN. «S'il s’agit du seul tireur ou non, nous le déterminerons par l’enquête.»