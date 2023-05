France: Une fusillade fait cinq blessés près du Luxembourg

En France, une double fusillade a fait au moins cinq blessés, dont deux graves, samedi en début de soirée à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) et sur une commune voisine en Moselle, non loin de la frontière luxembourgeoise.

À Villerupt, «il y a quatre blessés, dont deux graves, l’un d’eux vient d’être héliporté par les secours», a-t-il déclaré. «Ce sont trois jeunes hommes et une jeune femme, qui ont probablement entre 15 et 20 ans.»

Liés à un trafic de stupéfiants?

«Parmi eux, il y a trois personnes en urgence absolue, dont une avec pronostic vital engagé, et une autre en urgence relative», a-t-il ajouté. Il a indiqué que des «moyens importants de secours à personne et de sécurité» ont été mobilisés. Une «quinzaine» de représentants des forces de l’ordre ont été envoyés en renfort depuis Nancy et Metz pour sécuriser les lieux, en plus des enquêteurs.