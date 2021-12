Russie : Une fusillade fait deux morts et trois blessés à Moscou

Mardi, un homme a été interpellé après avoir ouvert le feu dans un centre administratif de la capitale russe.

Un tireur a ouvert mardi le feu dans un centre administratif de Moscou, faisant au moins deux morts et trois blessés, a annoncé le maire de la capitale russe, assurant que l’assaillant avait été arrêté.

«Une tragédie a eu lieu. Après une fusillade déclenchée par une personne non identifiée, deux personnes sont mortes et trois ont été blessées. Le tueur a été arrêté», a écrit le maire Sergueï Sobianine sur son compte Twitter. «Les médecins font tout leur possible pour aider les blessés», a-t-il ajouté.