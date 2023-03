Hambourg: Une fusillade fait plusieurs morts dans un centre des Témoins de Jéhovah

Hambourg : Fusillade dans un centre des Témoins de Jéhovah, plusieurs morts

Les policiers ont annoncé dans la nuit sur Twitter avoir découvert un corps «dans une maison paroissiale à Gross Borstel et nous pensons qu’il pourrait s’agir d’un auteur» des tirs. «À ce stade, on suppose qu’il n’y avait qu’un tireur», ont-ils précisé. «Un grand nombre de forces de l’ordre sont» sur le site du centre des Témoins de Jéhovah, a ajouté sur Twitter la police de Hambourg.

Forces d’intervention

Les forces de l’ordre «ont été appelées vers 21 h 15 pour signaler des coups de feu tirés dans le bâtiment» de trois étages, situé dans le quartier de Gross Borstel, au nord de la seconde plus grande ville d’Allemagne, a rapporté un porte-parole de la police sur la chaîne NTV. Les forces d’intervention ont «pénétré très rapidement dans l’immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves», selon ce porte-parole.

Fondés au XIXe siècle aux États-Unis, les Témoins de Jéhovah se considèrent comme les héritiers du christianisme primitif et font constamment et uniquement référence à la Bible. Le statut de l’organisation varie d’un pays à l’autre: ils sont considérés au même titre que les «grandes» religions en Autriche et en Allemagne, comme un «culte reconnu» au Danemark, comme «confession religieuse» en Italie. En France, nombre de leurs branches locales ont le statut d’«association cultuelle», et ce mouvement rigoriste est régulièrement accusé de dérives sectaires.