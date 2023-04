Etats-Unis: Une fusillade lors d’un anniversaire est entourée de mystère

Les fusillades sont légion

La répétition des fusillades de ce type – quelques jours plus tôt, un homme avait tué cinq personnes dans une banque du Kentucky – renforce un certain fatalisme dans l’opinion publique. Le pays, qui compte plus d’armes individuelles que d’habitants, paie un lourd tribut à leur dissémination. Le taux de décès par arme à feu, très élevé, est sans comparaison avec celui des autres pays développés. Gun Violence Archive dénombre plus de 12’000 décès dus aux armes à feu.