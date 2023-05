Une future aire de repos de l’A9 fait débat

En 2022, on apprenait que la chaussée avait des défauts de construction: sur plus d’un demi-kilomètre, il manquait 50 centimètres de largeur sur la route.

Nouveau chapitre dans la construction de l’autoroute dans le Haut-Valais: après des défauts de construction, c’est cette fois une future aire de repos qui est concernée. Cette dernière doit être construite au milieu d’un champ entre Viège et Rarogne (VS). Mais alors que deux procédures d’approbation des plans sont en cours (l’aire de repos est sous la responsabilité du canton du Valais et les places de parking sous celle du DETEC), le projet n’a pas de fondement en matière d’aménagement du territoire, révèle le «Blick» ce mardi. Or la future aire de repos se situera à proximité d’une zone agricole et d’un lac de dragage.