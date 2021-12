Energie : Une future centrale nucléaire inquiète Genève

Le site du Bugey, à 70 km du canton, pourrait accueillir deux nouveaux réacteurs d’ici quelques années. Les autorités genevoises y sont farouchement opposées.

Le Bugey, dans l’Ain (F), est source de préoccupation à Genève depuis de nombreuses années à cause de sa centrale nucléaire, la plus vieille de France, et de son site de stockage de déchets nucléaires, inauguré il y a une semaine à peine. Aux yeux des autorités hexagonales, le potentiel nucléaire des lieux ne semble pas épuisé. A en croire la «Tribune de Genève», les lieux pourraient accueillir deux nouveaux réacteurs, dans le cadre d’un programme national piloté par EDF visant à construire six infrastructures dès 2035.