États-Unis : Une future maman abattue en rentrant de sa baby shower

Une femme enceinte de 7 mois était en train de décharger les cadeaux qu’elle avait reçus quand elle a été tuée de deux balles, samedi à Philadelphie.

Un policier qui se trouvait à quelques pâtés de maisons de là a entendu les coups de feu et s’est précipité sur place. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour Jessica, dont la mort a été prononcée à son arrivée à l’hôpital. Son futur bébé a succombé environ dix minutes plus tard. Pour l’heure, aucune arrestation n’a été effectuée et l’arme du crime n’a pas été retrouvée. «La personne qui a fait ça n’aurait pas pu être plus lâche», a déclaré Christine Coulter, commissaire de police adjointe.