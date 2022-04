Musique : Une galaxie de stars scintille à Las Vegas pour les 64e Grammy Awards

Superstars confirmées, étoiles montantes et crooner nonagénaire: toutes les générations sont représentées dimanche pour les 64e Grammy Awards. Le jazzman Jon Batiste et la révélation Olivia Rodrigo partent favoris.

Le grand favori de cette soirée est le talentueux jazzman Jon Batiste, avec onze nominations au total. Getty Images via AFP

La cérémonie devait se dérouler initialement le 31 janvier à Los Angeles, comme le veut la tradition, mais la pandémie est passée par là et les organisateurs ont dû reporter l’événement. Aucun créneau n’étant disponible avant juin dans les grandes salles de L.A., ils se sont rabattus sur Las Vegas, ville de la fête et du jeu habituée aux paillettes et aux stars.

Le grand favori de cette soirée est le talentueux jazzman Jon Batiste, avec onze nominations au total. Pianiste virtuose, chef d’orchestre, militant antiraciste et compositeur oscarisé pour la musique du film d’animation «Soul», Jon Batiste est en outre très connu du grand public américain: depuis 2015, il est directeur musical de la très populaire émission de télévision «The Late Show with Stephen Colbert».

Héritier d’une longue lignée de musiciens de La Nouvelle-Orléans, l’artiste de 35 ans défendra aux Grammy Awards son album «We Are» et le titre «Freedom» dans les catégories majeures, mais il concourt dans presque tous les styles (R&B, jazz, classique, etc.)

Olivia Rodrigo, grand chelem?

La mégastar canadienne Justin Bieber, coqueluche des réseaux sociaux, sera de son côté en lice dans huit catégories, tout comme H.E.R., chouchoute des Grammy Awards, et l’étoile montante Doja Cat, lors de cette cérémonie présentée par l’humoriste Trevor Noah.

Autre enfant chérie de l’Académie, Billie Eilish, qui vient d’obtenir un Oscar avec la chanson du dernier James Bond («No time to die»), briguera sept trophées au total mais risque cette fois de trouver sur son chemin Olivia Rodrigo, encore plus jeune qu’elle avec 19 ans seulement.

Certains professionnels du disque prédisent que la grande sensation pop lancée par la série Disney «High School Musical» est en mesure de répéter dimanche soir le grand chelem réalisé par Billie Eilish voici deux ans, en raflant les quatre trophées les plus prestigieux. Elle est en tout cas donnée comme ultra-favorite dans la catégorie «révélation de l’année».

Kanye contre Taylor

Avec six nominations au total, l’improbable duo formé par la diva pop Lady Gaga et le crooner Tony Bennett, âgé de 95 ans et absent de la soirée car il souffre de la maladie d’Alzheimer, pourrait aussi créer la surprise avec l’album de reprises «Love For Sale».

Le fantasque Kanye West sera aussi en lice avec son album «Donda». Il affrontera le «Evermore» de Taylor Swift, à laquelle il avait impoliment arraché le micro des mains en 2009 alors qu’elle était montée sur scène pour recevoir un prix aux MTV Music Awards. La chanteuse n’a pas souhaité concourir cette année aux Grammy Awards avec «Fearless (Taylor’s Version)», réenregistrement de son album de 2008 qui avait déjà obtenu quatre trophées.

Chez les rappeurs, la compétition opposera Kanye West au vétéran Nas, à J. Cole et à Tyler, the Creator mais Drake, qui était sélectionné, a demandé à l’Académie de retirer ses deux candidatures, sans fournir de raison. Son album à succès «Certified Lover Boy» avait été royalement ignoré dans les catégories généralistes lors des nominations et l’artiste, très influent et parmi les plus écoutés, s’est à de multiples reprises pris le bec avec les Grammy Awards. Il les accuse notamment de le cantonner à la catégorie des rappeurs parce qu’il est noir.

Les explosives Cardi B et Megan Thee Stallion, qui avaient enflammé la scène des Grammy l’an dernier en se frottant l’une contre l’autre, jambes écartées sur un lit géant pour un duo sur le tube «WAP», seront pour cette fois des adversaires dans la catégorie «meilleure performance de rap».

Kanye dans la salle mais pas sur scène

BTS, monstre sacré de la K-pop, défendra son succès planétaire «Butter» mais c’est sa seule nomination aux Grammy Awards, où le groupe sud-coréen peine à s’imposer. Il se produira sur la scène du MGM Grand Garden Arena, comme Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Jon Batiste, H.E.R, Lil Nas X et Jack Harlow.

Et Kanye West dans tout ça? En tant que nommé, il est invité dans la salle mais des médias spécialisés ont indiqué qu’il n’était plus le bienvenu sur scène. En cause, des attaques virulentes sur les réseaux sociaux contre l’humoriste Pete Davidson, en couple avec son ex-femme Kim Kardashian, et Trevor Noah qui ont valu à «Ye» une brève suspension d’Instagram. Trevor Noah s’est publiquement prononcé contre la décision de l’exclure de la soirée.

Les organisateurs des Grammy Awards auront de toute façon à cœur d’éviter un incident, une semaine seulement après la retentissante gifle de Will Smith sur la scène des Oscars qui avait éclipsé la fête et les artistes récompensés.