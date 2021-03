Internet : Une galerie physique d’oeuvres numériques «NFT» ouvre à New York

Dernier développement d’une tendance qui affole le monde de l’art, une galerie new-yorkaise présente des centaines de créations numériques authentifiées grâce à la «blockchain».

Une galerie entièrement dédiée à des oeuvres numériques dites «NFT» s’est ouverte à New York, se présentant comme le premier espace physique d’exposition au monde consacré à cette technologie qui attire de plus en plus de collectionneurs.