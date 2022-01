Royaume-Uni : Une garden-party qui pourrait coûter cher à Boris Johnson

Le Premier ministre britannique risque d’être visé par une enquête de police sur une fête organisée à Downing Street, en mai 2020, en plein confinement.

Dans la tourmente depuis plusieurs semaines, Downing Street vient de recevoir un nouveau coup d’assommoir. Boris Johnson pourrait en effet être visé par une enquête de police pour avoir organisé une garden-party au printemps 2020. Selon plusieurs médias britanniques, cette fête aurait eu lieu dans les jardins de Downing Street, le 20 mai 2020, en présence du Premier ministre et de son épouse Carrie, à un moment où les interactions sociales étaient drastiquement limitées. À cette période-là, il n’était possible de rencontrer qu’une seule personne extérieure à son foyer dans un lieu public, à l’extérieur et à condition de rester à deux mètres l’un de l’autre.