Vevey (VD) : Une garderie doit partiellement fermer à cause du Covid-19

En raison de la contamination d’une partie du personnel, la garderie Les Marionnettes a annoncé dimanche aux parents qu’elle fermerait en partie.

La garderie Les Marionnettes a dû fermer lundi ses groupes «nurserie» et «écoliers». Plusieurs éducatrices ont été testées positives au Covid-19. Vu la situation, l’office du médecin cantonal a décidé de fermer les deux groupes dès lundi et jusqu’au 2 novembre, annonce mardi la Ville de Vevey. Au total, 20 bébés (jusqu’à 18 ou 24 mois) et 44 écoliers de 1P et 2P (de 4 à 6 ans) sont touchés par ces mesures. Les familles ont été averties dimanche.