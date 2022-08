Ethiopie: Une garderie touchée par une frappe aérienne

Éthiopie : Une garderie touchée par une frappe aérienne

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a condamné samedi une frappe aérienne menée la veille dans la région éthiopienne rebelle du Tigré. L’organisation affirme que les tirs ont touché un «jardin d’enfants» et tué et blessé plusieurs enfants. Il s’agit de la première confirmation internationale qu’un jardin d’enfants a été touché, comme l’affirment les autorités rebelles du Tigré. Le gouvernement éthiopien, lui, assure ne viser que des «cibles militaires».

«L’Unicef condamne vigoureusement la frappe aérienne à Mekele, capitale de la région du Tigré en Éthiopie. La frappe a touché un jardin d’enfants, tuant plusieurs enfants et en blessant plusieurs», a dénoncé la directrice exécutive de l’organisation, Catherine Russell, dans un tweet. «Encore une fois, des enfants ont payé au prix fort une escalade de la violence dans le nord de l’Éthiopie. Depuis bientôt deux ans, les enfants et leurs familles dans la région subissent les affres de ce conflit. Il doit cesser», a-t-elle ajouté.

Journalistes tenus éloignés

Un responsable de l’hôpital Ayder, le principal de la ville, a affirmé vendredi que son établissement avait reçu quatre morts, dont deux enfants, et neuf blessés. La télévision officielle du Tigré a affirmé que «sept civils dont trois enfants» avaient été tués. Les journalistes n’ont pas accès au nord de l’Éthiopie, rendant impossible toute vérification indépendante. Le réseau mobile et internet dans ces zones est également aléatoire et aucun responsable n’a pu être joint samedi au Tigré pour confirmer ce bilan.