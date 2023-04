Elvira Herzog évacuée après avoir perdu beaucoup de sang

La capitaine du RBL Johanna Kaiser a expliqué: «C’était un choc de voir notre gardienne allongée, hurlant de douleur. Personne ne veut vivre ça». Le score était nul et vierge à ce moment-là. Déstabilisées par cet incident, les pensionnaires de 2e division ont ensuite craqué dans les arrêts de jeu, concédant un but à la 96e, synonyme d’élimination.

Bachmann de retour

Alisha Lehmann et Aston Villa ont tenu la dragée haute à Chelsea, en demi-finales de la Coupe d’Angleterre. Mais les Blues ont eu le dernier mot, s’imposant 1-0. La Bernoise s’est procuré une grosse occasion à la 57e minute, sa volée passant de peu à côté du poteau londonien. Et sur l’action qui a suivi, l’inévitable Sam Kerr a envoyé son équipe en finale (59e). Les Londoniennes tenteront de conserver leur trophée face à Manchester United, qui a dominé Brighton 3-2.

En Espagne, Ana-Maria Crnogorcevic – entrée en jeu à la 63e – et le FC Barcelone ont poursuivi leur sans-faute en remportant leur 25e match de rang en Liga. Les Catalanes ont disposé de l’Atlético 4-0 et comptent désormais 100 buts inscrits pour 5 encaissés. La portière fribourgeoise Gaëlle Thalmann et le Bétis ont pour leur part perdu contre le Real, tandis que le Levante de Viola Calligaris – entrée à la 62e – et Livia Peng – restée sur le banc – a consolidé sa 3e place à la faveur de son succès face à Villarreal (3-1).