Canton de Vaud : Une gauche conquérante à Yverdon-les-Bains

Les prochaines élections communales auront lieu en mars 2021. La gauche présente un ticket rose-vert à cinq. A droite, le PLR et l’UDC lance respectivement quatre et un candidats.

Les trois municipaux sortants se représentent: Carmen Tanner (Verte), Pierre Dessemontet (PS) et Jean-Claude Ruchet (PS) sollicitent un nouveau mandat. Ils sont rejoints sur la liste par Brenda Tuosto (PS), 31 ans, cheffe de projet dans le domaine de la mobilité, et Benoist Guillard (Vert), 47 ans, ingénieur en télécommunications et vice-président de groupe au Conseil communal.