Généreuse terrasse comme QG du staff du Montreux Jazz Festival

On peut s’y détendre et «sociabiliser» autour d’un verre.

Toute manifestation qui se respecte se doit d’avoir une zone réservée à ses bénévoles. C’est le cas du Montreux Jazz. Depuis 2022, l’espace consacré au staff occupe une généreuse terrasse en «L», à l’est du Centre des congrès. Auparavant, il était situé dans les catacombes du bâtiment, sans lumière du jour. On y trouve des canapés, des transats, un babyfoot, un bar où les minérales et les sirops sont gratuits. Pour les boissons alcoolisées, un rabais est appliqué. C’est aussi là qu’on pourra scanner des QR donnant accès au «Staff News», gazette quotidienne publiée uniquement en ligne.

«Ce n’est pas juste un endroit pour boire un verre. Ce lieu est important pour se reposer et surtout sociabiliser avec d’autres membres du staff. Le but est de créer une expérience vraiment immersive. Il y a aussi un animateur qui organise des tournois de babyfoot ou encore des ateliers de photographie», énumère Charlotte Kalbfuss, responsable des près de 1600 personnes engagées en tant que «semi-bénévoles». Celle qui est aussi coordinatrice en ressources humaines au bureau permanent du Montreux Jazz rappelle que «sans le staff, on ne ferait pas grand-chose»: «Toutes ces personnes nous aident à faire tourner le festival. C’était normal de leur offrir un endroit chouette, à l’air frais, qui les mette en valeur. On s’intéresse à leur bien-être (ndlr: un spa du staff avait également ouvert en 2022), on a besoin de tous ces gens.»